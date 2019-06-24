LG анонсировала новую линейку бюджетных смартфонов

В модельном ряду смартфонов компании LG появилась новая линейка устройств – W Series. Первоначально в неё вошли три бюджетные модели: W10, W30 и W30 Pro.
Все три новинки оснащены аккумуляторами ёмкостью 4000 мАч, сканерами отпечатков пальцев на задней панели и работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Младшая модель LG W10 содержит 6,19-дюймовый дисплей FullVision с разрешением HD+ (1512×720 точек) и широким вырезом в верхней части. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно увеличить благодаря наличию слота для карт памяти microSD. НА задней панели разместилась двойная камера с 13- и 5-мегапиксельным сенсорами. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная.
Модель LG W30 получила увеличенный FullVision IPS дисплей. В данном случае диагональ экрана составляет 6,26 дюйма. Разрешение также немного увеличено – до 1520×720 точек. Ещё одним отличием является наличие каплеобразного (а не широкого) выреза. Кроме того, во фронтальной камере используется 16-мегапиксельный сенсор. Ещё более заметные отличия можно найти на задней панели. Новинка оснащена тройной основной камерой. Она включает основной 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX486, 13-мегапиксельный модуль с широкоугольным объективом (угол обзора 100 градусов) и 2-мегапиксельный сенсор для оценки глубины снимаемой сцены. Аппаратная платформа не претерпела каких-либо изменений. Аппарат содержит 8-ядерную систему-на-чипе MediaTek Helio P22 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ ОЗУ и расширяемое хранилище ёмкостью 32 ГБ. Смартфон LG W30 также можно будет купить с 3 июля и тоже первоначально только в Индии. Цена этой модели повышена примерно до $145.
Наиболее продвинутая среди новинок версия LG W30 Pro получила 6,22-дюймовый дисплей FullVision V с каплеобразным вырезом, в котором разместилась 16-мегапиксельная камера для автопортретов. В этом устройстве применяется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632, работающий на частоте 1,8 ГГц, и 4 ГБ оперативной памяти. Тройная камера на задней панели включает 13-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный широкоугольный модуль (угол обзора 100 градусов) и 5-мегапиксельный сенсор для оценки глубины снимаемой сцены. Прочие характеристики, сроки начала продаж и ориентировочная цена смартфона LG W30 Pro пока не уточняются.
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