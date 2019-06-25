Экононимст назвал средний курс доллара до конца года

Украинцам не следует ждать доллара по 30 гривен в текущем году, если не случится масштабной торговой войны и финансовых катаклизмов.

Такой прогноз озвучил экономист, президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

“По базовому сценарию, который рассматривается абсолютным большинством банков и рейтинговых агентств, – [курс] прогнозируется порядка 28-29,5 грн за доллар. Это так называемый усредненный курс, исходя из ожиданий аналитиков. Но я думаю, что средний курс гривни в этом году не превысит 29 грн за доллар”, – рассказал Козак.

Он также объяснил, что курсовые прогнозы финансовых институтов могут сильно различаться, в зависимости от того, какие параметры использовались при расчетах.

“Каждый инвестиционный банк, каждое рейтинговое агентство моделирует развитие ситуации по нескольким сценариям. Кроме базового обычно рассчитывается еще позитивный и кризисный сценарий. Если развитие мировой экономики пойдет по кризисному сценарию – а такой, например, будет возможен, если начнется торговая война или случатся какие-то мировые финансовые катаклизмы, – в этом случае, конечно, может быть негатив и в Украине. У нас всегда при кризисах начинает падать гривна и т.д. В этом случае может быть, понятно, курс и 30”, – резюмировал Козак.

Напомним, ранее Министерство финансов улучшило прогноз по курсу на 2019 год. Если раньше ожидалось, что средний курс гривни в 2019-м составит 28,2 грн за доллар, то в последнем макроэкономическом обзоре предсказан средний курс на уровне 27,4 грн/долл. В то же время международное рейтинговое агентство Fitch считает, что среднегодовой курс составит 28,86 грн.