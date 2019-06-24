ПриватБанк выиграл новый суд у компании Коломойского

ПриватБанк одержал очередную победу в Верховном суде в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования — Марганецким горно-обогатительным комбинатом.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка», — говорится в сообщении.

В ПриватБанкЕ также сообщили, что это одно из четырех решений Верховного суда, которое обеспечивает банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций. Как известно, данный судебный процесс, обязывающий Приватбанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

«Подтверждением этого (победы, – прим. ред.) является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба Приватбанка и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда Киева по иску компании “Подол недвижимость“», — подытожили в финучреждении.