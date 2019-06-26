Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июля

Часть украинских пенсионеров получат с 1 июля повышенные пенсии. Такое решение принял Кабинет министров. Речь идет о ветеранах труда, имевших небольшую зарплату и получающих минимальную пенсию или чуть больше. Теперь им будут платить не менее 2000 гривен.

Впрочем, пенсионные эксперты считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабмина, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по словам специалистов, создает дискриминацию и риски. Об этом пишет Сегодня.

“Это не системное решение проблемы. Формула расчета пенсий, прописанная в законодательстве, не позволяет поднять пенсии одним людям и не поднять другим. То есть в данном случае речь может идти не о перерасчете, а только о целевых доплатах из госбюджета, которые могут быть прекращены в любой момент”, – объяснил экс-замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

С этим согласна и руководитель Института гражданских свобод, а ранее эксперт реанимационного пакета реформ по пенсионным вопросам Галина Третьякова. По ее мнению, пенсии повышать нужно, но не дискриминируя при этом другие категории пенсионеров, иначе в итоге получится уравниловка.

“Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь, — отметила Третьякова. — Но не аргументирован выбор критериев “много” или “мало”. Тот, кто отработал 35 лет, — это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев — это мало. А нынешняя формула расчета пенсий подразумевает: чем больше человек работает, тем выше у него пенсия”.