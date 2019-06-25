Audi обновила Q7

Компания Audi обновила паркетник Audi Q7. По сравнению с 2015 годом «паркетник» претерпел значительные изменения – в частности, поменялись внешний и внутренний дизайн. А к моторам добавились электрические настройки.
После рестайлинга Q7 стал похож на флагманский SUV Q8. Например, решётка радиатора вместо горизонтальных планок имеет теперь вертикальные прутья, фары во всех комплектациях светодиодные; а за доплату доступна также матричная оптика. Сзади Q7 прежде всего отличается от предыдущей версии хромированной полоской, соединяющей фары. В стандартной комплектации колёсные диски диаметром 18 дюймов, за доплату доступны также 22-дюймовые. Кстати, и сам Q7 после обновления стал длиннее на 1 см – до 5,06 м.
Преобразился и интерьер. Среди «примочек» — управление медиасистемой, навигацией, микроклиматом и прочими функциями, все контрольные кнопки расположены на центральной консоли. «Цифра» доступна только в моделях премиум-класса, в базовой комплектации сохранены аналоговые приборы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАПозавчера, 23:30 - 951 5
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)Вчера, 13:00 - 40900 2
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3766 1
На аукционе продадут уникальный кемпер PorscheВчера, 02:00 - 1067 1
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведенияВчера, 14:00 - 11285 1
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)Вчера, 13:00 - 40900 2
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведенияВчера, 14:00 - 11285 1
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегментеВчера, 11:00 - 9716 1
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихсяВчера, 10:03 - 7184
Самый практичный городской электромобильВчера, 17:07 - 3940
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 329
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3766 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3721
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22901 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5273 1