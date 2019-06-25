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Audi обновила Q7

Audi обновила Q7

Компания Audi обновила паркетник Audi Q7. По сравнению с 2015 годом «паркетник» претерпел значительные изменения – в частности, поменялись внешний и внутренний дизайн. А к моторам добавились электрические настройки.

После рестайлинга Q7 стал похож на флагманский SUV Q8. Например, решётка радиатора вместо горизонтальных планок имеет теперь вертикальные прутья, фары во всех комплектациях светодиодные; а за доплату доступна также матричная оптика. Сзади Q7 прежде всего отличается от предыдущей версии хромированной полоской, соединяющей фары. В стандартной комплектации колёсные диски диаметром 18 дюймов, за доплату доступны также 22-дюймовые. Кстати, и сам Q7 после обновления стал длиннее на 1 см – до 5,06 м.

Преобразился и интерьер. Среди «примочек» — управление медиасистемой, навигацией, микроклиматом и прочими функциями, все контрольные кнопки расположены на центральной консоли. «Цифра» доступна только в моделях премиум-класса, в базовой комплектации сохранены аналоговые приборы.

По материалам autonews.ua
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