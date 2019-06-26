BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 лет

Компания BMW не будет выпускать полностью электрифицированные автомобили серии M, пока не получит достаточно опыта на скоростных трассах. Об этом заявил глава отдела развития Клаус Фрёлих.

Почему нынешний концепт BMW M Next – всего лишь гибрид, Фрёлих ответил так: «Серия М — не может иметь только продольное ускорение. Ключевое – прохождение поворотов. Концепт M Next весит 1600-1650 кг – этого достаточно для хорошей управляемости автомобиля. Даже при отличной комплектации эквивалент будет составлять не менее 2,1 тонны; а для автомобиля серии М это неприемлемо. До этого времени BMW будет выпускать обычные атмосферные, турбо и PHEV».

Вместе с тем Фрёлих признал: электромобили серии M находятся в стадии разработки. И, скорее всего, будут запущены в производство в 2025 году. И добавил: твердотельные батареи не будут производить вплоть до 2030-х годов.