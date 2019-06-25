Kia официально представила кроссовер XCeed (фото)

Семейство Ceed от корейского бренда Kia пополнилось новой модификацией — компактным кроссовером.
Автомобиль построен на базе 5-дверного хэтчбека Kia Ceed, но отличается от него новым кузовом и даже дизайном экстерьера.
Машина стала больше (4,39 метра в длину, 1,82 метра в ширину и 1,49 метра в высоту), что позволило увеличить пространство в салоне и сделать более вместительный багажник.
Платформа заимствована у обычного хэтчбека Ceed, так что с ним XCeed полностью совпадает по колесной базе. Зато из общих кузовных деталей — только передние двери. Все остальное у кроссовера новое, включая оптику. Так дизайнеры решили подчеркнуть особый статус кроссовера в семействе.
Из особенностей оформления экстерьера — пластиковый обвес внизу кузова, серебристые вставки в бамперах и обрамлении окон, а также рейлинги на крыше. Также у нового Kia XCeed полностью светодиодная оптика.
Архитектура салона общая с другими вариантами Ceed, но у кроссовера аналоговую панель приборов можно заменить опциональным экраном. Ранее подобное оснащение предлагалось только для флагманского седана K900.
Электронной новинкой Kia XCeed стала система UVA Connect, которая позволяет строить маршруты в навигационной системе или контролировать некоторые параметры машины удаленно, с помощью смартфона. В оснащение помимо этого включены адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, мониторинг усталости водителя, автоторможение перед препятствием и другие ассистенты водителя.
Кроссоверу доcтупны три бензиновых турбомотора (120-сильный 1.0, 140-сильный 1.4 и 204-сильный 1.6 T-GDi), а также турбодизель 1.6 CRDi в версиях на 115 и 136 л.с. В 2020 году появятся гибридные варианты — мягкий с 48-вольтовой системой и подключаемый, но пока подробностей о них нет. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная, а вот привод только полный.
Производство Kia XCeed начнется в августе, а на европейский рынок новый кроссовер выйдет в 3 квартале 2019 года.
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