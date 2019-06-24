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В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток

В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новый недостаток

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый недостаток в самолетах Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает Reuters.

Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Пока непонятно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений.

Из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не произойдет как минимум до 8 июля.

Для того, чтобы проанализировать тесты, Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. После этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

По материалам Корреспондент.net
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