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Кабмин установил предельный тариф на горячую воду

Кабмин установил предельный тариф на горячую воду

Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для населения.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

“Важное решение правительства Владимира Гройсмана сегодня – установлен предельный тариф на горячую воду для населения”, – министр юстиции.

Что заплатим:

  • Установлено 83,66 грн за 1 метр кубический (при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения горячей воды)
  • 75,74 грн за за 1 метр кубический (при отсутствии полотенцесушителей).
По материалам Finance.UA
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