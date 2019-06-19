Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для населения.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

“Важное решение правительства Владимира Гройсмана сегодня – установлен предельный тариф на горячую воду для населения”, – министр юстиции.

Что заплатим:

Установлено 83,66 грн за 1 метр кубический (при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения горячей воды)