Межбанк: рынок "подгоняли" крупные игроки

Фактически все изменения курсовой динамики сегодня были связаны с выходом на торги тех или иных крупных игроков. Причем ситуативными и периодически даже очень разнонаправленными. Благо, отмена обязательной продажи теперь не связывает экспортеров обязательствами по объему продаваемой валюты в течение дня.

Приближение конца месяца и периодические смены тренда по курсу при выходе на торги того или иного крупного игрока сегодня не особо провоцировали спекулянтов на попытки раскачки котировок. Они в основном работали в формате “в две стороны” и предпочитали достаточно низкий уровень спреда, что связано с более-менее стабильным раскладом по спросу и предложению последних дней.

НБУ, по словам участников рынка, опять выходил в “анонимном” формате через Matching с выкупом доллара,что косвенно подтверждается “замиранием” курса в пределах 26,165/26,18 гривен в середине сессии.

В начале сессии предложение незначительно превышало спрос и доллар с утренних 26,16/26,19 чуть просел до уровня 26,155/26,17 к 11 часам. После 11:00 на торги вышли уже все основные игроки, что привело к компромиссному курсу 26,165/26,18 гривен за доллар практически до 14:00. Многие наблюдатели говорили о том, что виновником такой “стабильности” курса был НБУ, выкупивший в этот момент излишек доллара в “тихом” режиме. После обеда котировки находились в коридоре 26,17-26,175/26,18-26,19 гривен , а завершилась сессия по доллару на отметке 26,16/26,18.

Небольшие изменения котировок в течение дня — с утренних 26,16/26,19 гривен до 26,16/26,18 к моменту завершения сессии.

НБУ не выходил на торги в публичном формате, но снова отметился на межбанке со скупкой доллара в «анонимном» режиме через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,17/ 26,18

евро – 29,74/ 29,75

российский рубль – 0,414/ 0,415

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке