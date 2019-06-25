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Половина аграрных предприятий Украины убыточна

Половина аграрных предприятий Украины убыточна

Половина крупных и малых сельхозпредприятий в Украине показали прибыль по итогам первого квартала 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

За январь-март 2019 года 50% крупных и малых предприятий агросектора получили чистую прибыль в размере 151,1 млн грн. Деятельность остальных 50% функционирующих предприятий оказалась убыточной. Их общий чистый убыток составил 144,5 млн грн.

Уровень рентабельности операционной деятельности агропредприятий Украины составил 5,7%, а рентабельность всей деятельности – 0,3%.

По материалам НВ
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