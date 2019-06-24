Обновление MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi

Европейские пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9 SE столкнулись с напастью: последнее обновление MIUI 10.3.1.0, имеющее размер около 600 МБ и содержащее в себе свежее обновление безопасности и режим фотосъемки Moon Mode, выводит из строя смартфоны.
Характерный признак того, что что-то пошло не так – сообщение на дисплее «система уничтожена, нажмите кнопку питания, чтобы выключить».
Проблема действительно носит массовый характер. Только на первой странице официального форума на площадке mi.com четыре человека сообщили о ней, а всего в ветке 22 страницы. Xiaomi уже подключилась к расследованию причин проблемы, но пока фирменного решения нет. В то же время откат к ранней версии ПО восстанавливает работоспособность смартфона.
Интересно, что проблеме «окирпичивания» подвержены только официально купленные Mi 9 SE, а вот модели, завезенные в Европу неофициально, спокойно «переваривают» это обновление.
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