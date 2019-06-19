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Зеленский утвердил порядок применения ВСУ

Зеленский утвердил порядок применения ВСУ

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 июня, рассмотрел и согласовал документы, которыми установлен порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что документы, которые согласовал Зеленский, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, другие составляющие силы обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах.

“Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

“Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек “, – сказал президент.

Он также заявил о необходимости повысить престиж военной службы. Главным при этом было названо достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

По материалам Корреспондент.net
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