Зеленский утвердил порядок применения ВСУ

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 июня, рассмотрел и согласовал документы, которыми установлен порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Отмечается, что документы, которые согласовал Зеленский, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, другие составляющие силы обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах.
“Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ”, – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.
“Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек “, – сказал президент.
Он также заявил о необходимости повысить престиж военной службы. Главным при этом было названо достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.
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