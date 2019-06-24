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Представлен первый смартфон с подэкранной камерой (фото)

Представлен первый смартфон с подэкранной камерой (фото)

26 июня состоялась официальная презентация первого в мире смартфона, который полностью решил проблему «дырявых» телефонов – Oppo Reno 5G.

Об этом пишет CNET.

Фронтальная камера в этом устройства незаметна, но она есть, просто располагается под дисплеем. Прямо как сканер отпечатков пальцев в некоторых моделях.

В Oppo пояснили, что использовали матрицу экрана с особой измененной структурой пикселей, которая позволяет свету доставать до селфи-камеры. Фотосенсор при этом заметно крупнее стандартных фронтальных датчиков. При этом область дисплея, под которой скрывается камера, все еще восприимчива к сенсорному управления.

Несмотря на то что в Oppo говорят об идеальном качестве изображения на экране, на некоторых фото под определенным углом заметна область, за которой скрывается камера. Кроме того, производитель не скрывает, что такой сенсор снимает хуже, чем привычные селфи-камеры. Но с бликами и помутнением призваны бороться специальные программные алгоритмы.

Reno 5G — не коммерческая версия смартфона. Телефон лишь призван показать технологию. В Oppo обещают, что коммерческая версия смартфона будет снимать так же, как смартфоны с классическим расположением фронтальных камер.

По материалам bigmir.net
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