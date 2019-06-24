JPMorgan объявил о тестировании собственной криптовалюты

Банк JPMorgan объявил о тестировании стейблкоина JPM Coin. Ожидается, что со временем стейблкоин будет привязан не только к доллару США, но и к другим валютам.
На тестирование может уйти несколько месяцев. В проверке поучаствуют непосредственно корпоративные клиенты банка.
Клиенты примут участие в тестировании технологии, направленной на ускорение транзакций, в частности, платежей между компаниями и сделок с облигациями. Однако все процедуры начнутся только с разрешения регуляторов.
JPMorgan еще в феврале 2019 года сообщал о возможном выпуске своего стейблкоина. Стейблкоин JPM Coin базируется на блокчейне Quorum, который является приватной версией Ethereum.
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