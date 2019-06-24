0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

JPMorgan объявил о тестировании собственной криптовалюты

JPMorgan объявил о тестировании собственной криптовалюты

Банк JPMorgan объявил о тестировании стейблкоина JPM Coin. Ожидается, что со временем стейблкоин будет привязан не только к доллару США, но и к другим валютам.

На тестирование может уйти несколько месяцев. В проверке поучаствуют непосредственно корпоративные клиенты банка.

Клиенты примут участие в тестировании технологии, направленной на ускорение транзакций, в частности, платежей между компаниями и сделок с облигациями. Однако все процедуры начнутся только с разрешения регуляторов.

JPMorgan еще в феврале 2019 года сообщал о возможном выпуске своего стейблкоина. Стейблкоин JPM Coin базируется на блокчейне Quorum, который является приватной версией Ethereum.

По материалам Maanimo.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.