JPMorgan объявил о тестировании собственной криптовалюты

Банк JPMorgan объявил о тестировании стейблкоина JPM Coin. Ожидается, что со временем стейблкоин будет привязан не только к доллару США, но и к другим валютам.

На тестирование может уйти несколько месяцев. В проверке поучаствуют непосредственно корпоративные клиенты банка.

Клиенты примут участие в тестировании технологии, направленной на ускорение транзакций, в частности, платежей между компаниями и сделок с облигациями. Однако все процедуры начнутся только с разрешения регуляторов.

JPMorgan еще в феврале 2019 года сообщал о возможном выпуске своего стейблкоина. Стейблкоин JPM Coin базируется на блокчейне Quorum, который является приватной версией Ethereum.