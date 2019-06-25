Как изменилась цена на хлебную корзину с начала года

С начала года хлебная корзина подорожала на 6,6%, а за последний месяц – на 1,6%.
Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
“В состав этой корзины входят по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, ржаной хлеб и полкило батона”, – отметил Дорошенко.
Как изменилась цена:
Ржаной хлеб. Наибольший рост произошел именно этого хлеба, килограмм которого стоил в декабре прошлого года 18,3 грн, а в мае 2019 – уже 19,7 грн. Индекс роста +7,6%.
Пшеничный хлеб из муки первого сорта. Декабрь 2018 г. – 17,5 грн, май 2019 – 18,7 грн. С начала года цена выросла на 6,9%.
Пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 6% за пять месяцев. Стоимость в конце прошлого года составляла 21,8 грн, а в мае этого – 23,1 грн. За пять месяцев хлеб подорожал на 6%.
*Батон, 0,5 кг. Перед новым годом батон в среднем по стране продавался по 12,6 грн, а сейчас – по 13,3 грн. Цена повысилась на 5,6%.
Инфляция на потребительском рынке в мае составила 0,7%, а с начала года – 4,2%. То есть индекс инфляции хлебной корзины значительно выше инфляции на потребительском рынке и большинства других продуктов и товаров, кроме коммунальных услуг.
Прогнозируется, что рост стоимости хлеба будет опережать другие группы продуктов, кроме овощей. При этом черный хлеб будет расти достаточно быстро, а из муки высшего сорта – меньше.
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