Ford презентовал гибридный кроссовер Puma (видео)

Ford презентовал гибридную новинку Ford Puma. Автомобиль появится на европейском рынке к концу 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Кроссовер получит рекордный для своего класса багажник объемом 456. Дверь багажника можно открыть без помощи рук. Точные габариты автомобиля пока неизвестны, но сообщается, что он близок к Fiesta.

Puma оснащена гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором, добавляющим 20 Нм крутящего момента на старте. Также автомобиль получит трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 литр и шестиступенчатую механическую коробку передач. Позже появится дизельный вариант с “роботом”. Авто буде доступно в двух вариантах форсировки – 125 либо 155 лошадиных сил.

Также Puma сможет распознавать дорожные знаки и разметку, предупреждать о столкновении при движении задним ходом. Она получит адаптивный круиз-контроль, систему автоматического переключения света и массажные кресла.