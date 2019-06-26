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С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянки

С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянки

1 июля 2019 года вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей, которые вводят возможность обустраивать удобные перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, отмечается на сайте Правительственного портала.

«Внедряем еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые «Park &​Ride». Обычно они размещаются на окраинах или при въезде в центры крупных городов вблизи остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, ​​автобус или трамвай. Плата за такую ​​парковку стоит копейки по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатно. Кроме того, пользователи перехватывающих парковок могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт «туда-обратно». Это действительно выгодно и для людей, и для города. Поэтому мы также нормировали такую ​​возможность в наших ГСН», – рассказал он.

Количество и вместимость таких автостоянок определяется на основе расчетов перспективных пересадочных пассажиропотоков и пассажирооборотов.

Перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде в центральную часть города вблизи:

  • железнодорожных станций;
  • авиационных терминалов;
  • станций метрополитена;
  • остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.

Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м.

При этом до половины всех парко-мест на перехватывающих автостоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, до 25% – для кратковременного хранения в течение нескольких часов.

По материалам Finance.UA
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