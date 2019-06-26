С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянки

1 июля 2019 года вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей, которые вводят возможность обустраивать удобные перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, отмечается на сайте Правительственного портала.
«Внедряем еще одну интересную европейскую практику для налаживания транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые «Park &Ride». Обычно они размещаются на окраинах или при въезде в центры крупных городов вблизи остановок общественного транспорта, чтобы владелец авто мог оставить свою машину и удобно пересесть на метро, автобус или трамвай. Плата за такую парковку стоит копейки по сравнению с парковками в центре, а во многих случаях вообще бесплатно. Кроме того, пользователи перехватывающих парковок могут со скидкой приобрести билеты на общественный транспорт «туда-обратно». Это действительно выгодно и для людей, и для города. Поэтому мы также нормировали такую возможность в наших ГСН», – рассказал он.
Количество и вместимость таких автостоянок определяется на основе расчетов перспективных пересадочных пассажиропотоков и пассажирооборотов.
Перехватывающие парковки должны располагаться на подъезде в центральную часть города вблизи:
Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м.
При этом до половины всех парко-мест на перехватывающих автостоянках должны рассчитываться для хранения авто в течение дня, до 25% – для кратковременного хранения в течение нескольких часов.
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