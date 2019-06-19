Киев переходит на умное LED-освещение

Киевские власти до конца 2019 года намерены заменить старые ртутные лампы в 20 тыс. фонарях на новые светодиодные светильники. Суммарно программа по реконструкции системы уличного освещения в нынешнем году обойдется бюджету столицы в 700 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Киевской горадминистрации.
По подсчетам чиновников, переход на современные осветительные приборы только в нынешнем году сэкономит около 10 млн грн. Это означает, что срок окупаемости новых фонарей составляет порядка 70 лет. Однако в проектах договоров, размещенных на площадке Prozorro в рамках тендеров КП «Киевгорсвет», от подрядчика требуют лишь 5-летнюю гарантию на LED светильник и срок их эксплуатации не менее 15 лет.
Впрочем, не все так однозначно. Из той же тендерной документации становится ясно, что Киев не просто меняет одни лампы на другие. Власти при этом собирают полномасштабную систему управления освещением в городе.
При этом каждый новый светильник должен быть:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентстваВчера, 18:30 - 2202 12
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 2578 10
Правительство вводит программу «Честная платежка»7 ч. назад - 2195 7
Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в Украине4 ч. назад - 2104 5
Основатель Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне"7 ч. назад - 893 5
Эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит10 ч. назад - 8135
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10Вчера, 22:00 - 4710
В WhatsApp появилось долгожданное обновление17 ч. назад - 4032
Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения20 ч. назад - 3342 2
Стало известно, кто возглавит украинскую таможню10 ч. назад - 2612 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G5 ч. назад - 70
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 2843
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 3256
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22122 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4666 1