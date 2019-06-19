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Киев переходит на умное LED-освещение

Киев переходит на умное LED-освещение

Киевские власти до конца 2019 года намерены заменить старые ртутные лампы в 20 тыс. фонарях на новые светодиодные светильники. Суммарно программа по реконструкции системы уличного освещения в нынешнем году обойдется бюджету столицы в 700 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Киевской горадминистрации.

По подсчетам чиновников, переход на современные осветительные приборы только в нынешнем году сэкономит около 10 млн грн. Это означает, что срок окупаемости новых фонарей составляет порядка 70 лет. Однако в проектах договоров, размещенных на площадке Prozorro в рамках тендеров КП «Киевгорсвет», от подрядчика требуют лишь 5-летнюю гарантию на LED светильник и срок их эксплуатации не менее 15 лет.

Впрочем, не все так однозначно. Из той же тендерной документации становится ясно, что Киев не просто меняет одни лампы на другие. Власти при этом собирают полномасштабную систему управления освещением в городе.

При этом каждый новый светильник должен быть:

  • Программируемым, чтобы мог самостоятельно менять интенсивность освещения.
  • Поддерживать протокол управления PLC (Power line Communication), чтобы им можно было индивидуально управлять из центра, а также перепрограммировать его удаленно.
  • Иметь возможность менять яркость от 0% до 100% с шагом 1%.
По материалам УБР
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