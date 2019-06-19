Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Китайская компания Vivo, которая вот-вот должна выйти на украинский рынок смартфонов, провела пресс-конференцию, где сделала несколько анонсов, представив, в частности, свой первый смартфон с поддержкой сетей 5G — vivo iQOO 5G.

Анонс оказался очень формальным и практически обошелся без конкретики, но есть несколько моментов, которые стоит отметить.

Смартфон vivo iQOO 5G выйдет на рынок в ближайшие три месяца. Немало времени презентации производитель рассказывал о сложностях, связанных с реализацией поддержки 5G.

Аппаратным базисом смартфона vivo iQOO 5G служит SoC Snapdragon 855, дополненный внешним модемом Snapdragon X50 для обеспечения поддержки связи 5G. Собственно, эту связку используют практически все модели смартфонов с 5G, которые уже вышли на рынок.

Для работы 5G требуется четыре антенны против двух для 4G. Таким образом, с Bluetooth и Wi-Fi общее количество антенн, которые необходимо вместить в компактном корпусе, да еще и так, чтобы избежать помех, увеличивается до восьми штук.

Кроме того, внешний модем требует больше места на системной плате. А поскольку 5G требует больше энергии, Vivo просто не могла уменьшить аккумулятор. Вместо этого инженерам пришлось искать выход из положения, коим стала разработка сложной 3D-конструкции. В общем, прототип показанного смартфона оставался подключенным к сети 5G весь день и сохранил 70% заряда аккумулятора.

В рамках мероприятия Vivo еще раз анонсировала сверхбыструю зарядку для смартфонов Vivo SUPER FlashCharge мощностью 120 Вт. Напомним, впервые технология была представлена на прошлой неделе — она позволяет зарядить смартфон с батареей емкостью 4000 мА·ч на 50% за 5 минут и полностью — за 13 минут.

Увы, особых технических подробностей на сей раз не раскрыли, не считая конкретных значений силы тока и напряжения — 20 В при 6 А. Из анонса неясно, будет ли vivo iQOO 5G поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.