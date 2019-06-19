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Минюст проверит ТКЭ на обоснованность тарифов

Минюст проверит ТКЭ на обоснованность тарифов

Министерство юстиции инициирует проверки владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго по вопросу установления необоснованности тарифов на горячую воду и тепло, а также планирует обнародовать информацию об этих поставщиках.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства.

“Мы обязуемся опубликовать информацию обо всех местных поставщиках, об их владельцах и о тех, кто контролирует эти компании… Государственная аудиторская служба, правоохранительные органы также должны включиться в процесс проверки обоснованности тарифов хотя бы за предыдущий отопительный сезон”, – отметил министр.

По его словам, в этом вопросе речь идет не просто о потерях украинских потребителей, а о потерях государственного бюджета, “потому что государство через систему субсидий субсидирует местных жителей, а затем средства попадают к местным поставщикам”.

При этом он отметил, что после проверки надо привлечь к ответственности руководителей тех предприятий, которые “манипулировали тарифами”.

По материалам УНН
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