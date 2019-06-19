Межбанк: ждем позитива для гривны

Среда на валютном рынке пройдет как всегда – динамично как для конца месяца и квартала, так – и с позитивом для курса гривны. Статистика торгов будет неплохой – до 480 млн долларов при заключении до 670 сделок.

Основные причины позитива для гривны:

1) Резкое сокращение ликвидности в банках. На утро среды их корсчета упали сразу на 8,4 млрд гривен — до 54,6 млрд. Это происходит как за счет успешного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (об этом ниже), так и за счет активизации клиентов по хозяйственным операциям перед завершением квартала. Клиенты активно выплачивают зарплаты персоналу за июнь (скоро три дня выходных), а также проплачивают внешние контракты, что в конечном итоге снижает объем безналичной гривны в системе. Дефицит гривны работает на укрепление нацвалюты на межбанке и сокращает возможности спекулятивных атак на нее;

2) Успешное размещение облигаций на аукционе Минфина Украины. Иностранцы активно скупали эти бумаги (особенно 6-ти летние с доходностью более 15% годовых), что приводит к активному сбросу ими валюты на межбанке. Сегодня расчет по этим бумагам, и гривны не хватает всем. Это укрепляет позиции нацвалюты и дает возможность НБУ пополнять резервы, выкупая излишек доллара на торгах;

3) Наличный рынок. Котировки в обменках снова просели и этот сегмент валютного рынка продолжает заливать «дешевой» валютой межбанк через операции по валютной позиции банков.

Против навалюты сработает фактор периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам. Уже со вчерашнего дня бизнесу пошли первые крупные суммы (за вчера от 700 до 800 млн гривен) и часть экспортеров постарается придержать валюту до подхода сумм таких возмещений от государства, что снижает объемы предложения на торгах.

На сегодня коридор по доллару в пределах 26,05-26,22 гривен. НБУ продолжит выкуп излишка доллара на межбанке через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,18/ 26,20

евро – 29,82/ 29,84

российский рубль – 0,416/ 0,417

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