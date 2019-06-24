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В Сербии запустили первую исследовательскую станцию 5G

В Сербии запустили первую исследовательскую станцию 5G

В научно-техническом парке в Белграде начала работу первая мобильная станция 5G в Сербии.

Об этом сообщает telecompaper.com.

Согласно задумке разработчиков, 5G-пространство может использоваться местными и зарубежными компаниями, а также студентами технических факультетов для разработки решений по будущим технологиям. Технологическим партнёром проекта выступил Huawei.

Компания также сообщила о запуске многофункционального модема Balong 5000 и домашнего роутера 5G CPE Pro, обеспечивающих быстрые скорости беспроводного соединения не только для смартфонов, но и для домов и офисов в сетях нового поколения.

Готовиться к запуску 5G начала и Венгрия. По словам Ласло Палковича (László Palkovics), министра инноваций и технологий страны, правительство планирует провести переговоры с операторами связи и другими игроками рынка для ускорения развёртывания новой технологии.

Говоря о гарантиях безопасности телекоммуникаций, Палкович заявил, что Будапешт изучает пример Германии в этом вопросе. ФРГ разработала стандарты 5G, соблюдение которых необходимо для получения сертификации в сфере телекоммуникаций и кибербезопасности.

В свою очередь, комментируя позицию в отношении Huawei, министр заметил, что Венгрия не получила каких-либо доказательств угроз использования китайского оборудования.

“Венгрия, как и Германия, заняла довольно прагматическую позицию касательно этого вопроса. На данный момент не доказано, что технология Huawei представляет какой-либо риск для Венгрии”, — подчеркнул Палкович.

В то же время министр экономики Германии Петер Альтмайер осудил избирательную политику США в отношении производителей телекоммуникационного оборудования и призвал страны Европы сотрудничать с Huawei.

По его мнению, деятельность компании следует рассматривать в рамках “верховенства закона”, так как все должны подчиняться одним и тем же правилам. В связи с этим он не поддержал решение США включить китайского производителя в список санкций.

По материалам Дело
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