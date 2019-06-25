Продажи смарт-часов Apple выросли почти на четверть

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, поставки смарт-часов Apple Watch в 2018 году выросли на 22 % по сравнению с прошлогодним показателем.

В значительной степени этот успех был обусловлен выпуском Watch Series 4, анонс которых состоялся в сентябре. Они были реализованы в количестве 11,5 млн единиц и стали самой продаваемой моделью семейства в 2018 году, хотя на момент учтённого аналитиками периода находились в продаже всего один квартал.

Однако несмотря на рост продаж, смарт-часы Apple год от года теряют рыночную долю. Согласно данным Counterpoint Research, в 2018 году на них пришлось 37 % всех продаж в сегменте, тогда как годом ранее данный показатель составлял 43 %. Прогноз на 2019 год ещё ниже — 36 %.

Тем не менее, компания Apple продолжает с большим отрывом лидировать на рынке «умных» часов. В пятёрке самых популярных моделей её продукция представлена трижды: