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Продажи смарт-часов Apple выросли почти на четверть

Продажи смарт-часов Apple выросли почти на четверть

Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, поставки смарт-часов Apple Watch в 2018 году выросли на 22 % по сравнению с прошлогодним показателем.

В значительной степени этот успех был обусловлен выпуском Watch Series 4, анонс которых состоялся в сентябре. Они были реализованы в количестве 11,5 млн единиц и стали самой продаваемой моделью семейства в 2018 году, хотя на момент учтённого аналитиками периода находились в продаже всего один квартал.

Однако несмотря на рост продаж, смарт-часы Apple год от года теряют рыночную долю. Согласно данным Counterpoint Research, в 2018 году на них пришлось 37 % всех продаж в сегменте, тогда как годом ранее данный показатель составлял 43 %. Прогноз на 2019 год ещё ниже — 36 %.

Тем не менее, компания Apple продолжает с большим отрывом лидировать на рынке «умных» часов. В пятёрке самых популярных моделей её продукция представлена трижды:

  • Apple Watch Series 4;
  • Apple Watch Series 3;
  • Fitbit Versa;
  • Imoo Z3;
  • Apple Watch Series 2.
По материалам 3dnews.ru
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