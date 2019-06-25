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Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертов

Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертов

Перед тем, как выселять людей из старых “хрущевок” надо обеспечить их временным жильем. Только тогда можно сносить или реконструировать аварийные дома.

Об этом рассказал руководитель правового комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

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“В Украине более 40% жилого фонда надо обновлять. Это в первую очередь советские “хрущевки” и пятиэтажки. Инвестора можно заинтересовать предложением заработать – на месте старых пятиэтажек разрешить строить многоэтажки. Тогда часть квартир получат жители “хрущевок”, часть застройщик продаст. Также нужно государственное кредитование на лояльных условиях. Застройщики не берут кредиты, потому что сейчас они дорогие”, – объясняет эксперт.

По его словам, финансирование потребуется не только на реконструкцию устаревшего жилья, но и на строительство квартир, куда временно переселять людей.

“Если заговорили о реконструкции, значит скоро выборы. Такую тенденцию видим с 1996-го. Уже тогда искали возможности обновить устаревшее жилье. В то же время у нас есть соответствующий закон, который приняли в 2006 году. Его нормы до сих пор не выполняют. Так, по нему жителям старых квартир должны предложить новые площадью, большей на 50%”, – объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью.

По его словам, чтобы начать реконструкцию, нужно 100-процентное согласие жителей. Сейчас его предлагают уменьшить до 75%. Но лучший вариант – 50% плюс один.

“В законе прописано, что жителей должны отселять в пределах района. Скорее всего, у города не хватит маневренного фонда. Придется переселять в другие места. Кроме того, реконструкция – дело недешевое. Прежде всего нужно полностью менять коммунальные сети. Это огромные деньги. А инвесторы не спешат вкладывать средства. Чтобы привлечь их, необходимо обеспечить неприкосновенность права собственности в Украине, гарантировать защиту инвестиций и уменьшить коррупционную составляющую хотя бы вдвое”, – заключает Анатолий Топал.

По материалам Газета по-Украински
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