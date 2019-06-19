Выше $12 тысяч: курс биткоина взлетел

Курс биткоина за сутки вырос до 12 867 долларов за единицу. Так его стоимость изменилась на 14,5%. Сейчас капитализация рынка биткоина превысила 228 миллиардов долларов.

Биткоин возобновил рост в начале мая 2019 года.

Справка Finance.ua

Максимальный показатель зафиксирован в конце 2017 года, он составил 20 000 долларов.

Минимальный показатель – ниже 4 000 долларов.

По оценкам аналитика нью-йоркской компании Pension Partners Чарли Билелло, рентабельность инвестиций в первую криптовалюту с начала текущего года составила 134%.