Британия ежегодно теряет $1,8 млрд из-за похмелья работников

Вследствие того, что сотрудники приходят на работу с похмельем или в состоянии алкогольного опьянения, британская экономика теряет ежегодно 1,4 млрд фунтов (около $1,8 млрд), сообщает Лондонский институт изучения алкоголя. В среднем продуктивность таких людей падает на 39%, чем и обуславливаются общенациональные потери. И таких в Великобритании около 89 тыс. человек.

В институте опросили 3400 работников разных британских компаний и пришли к выводу, что к похмелью на работе более склонны именно зажиточные граждане. Те, кто зарабатывает больше 60 тыс. фунтов в год, чаще склонны приходить на работу с похмелья или еще неотрезвевшими после ночи накануне (таких 55%), чем те, кто получает меньше 10 тыс. (таких 29%).

36% от всех опрошенных сказали, что замечали за своими коллегами приход на работу с похмельем или в состоянии алкогольного опьянения за последние 6 месяцев. По их словам, это понижало производительность коллектива и моральный дух команды.