За долг по алиментам у мужчины конфисковали яхту

За большие долги по алиментам у должников продолжают арестовывать имущество. Государственные исполнители города Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123475 грн алиментов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

“Взысканию подлежал штрафу в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 000 грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч грн. Чтобы повлиять на безответственно отца, государственные исполнители Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киев ГТУЮ в городе Киеве описали имущество, которое находится в его собственности – самоходную парусную яхту 2015 года постройки. В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов”, – сообщил министр Петренко.

Справка Finance.ua

С начала года государственные исполнители взыскали почти 2,8 млрд грн в пользу детей, из них 873,6 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законодательством ограничений.

Минюст приказом от 16 апреля 2019 года утвердил Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов.