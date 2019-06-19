0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 283 0

За долг по алиментам у мужчины конфисковали яхту

За долг по алиментам у мужчины конфисковали яхту

За большие долги по алиментам у должников продолжают арестовывать имущество. Государственные исполнители города Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123475 грн алиментов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста.

“Взысканию подлежал штрафу в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 000 грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч грн. Чтобы повлиять на безответственно отца, государственные исполнители Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киев ГТУЮ в городе Киеве описали имущество, которое находится в его собственности – самоходную парусную яхту 2015 года постройки. В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов”, – сообщил министр Петренко.

Справка Finance.ua

  • С начала года государственные исполнители взыскали почти 2,8 млрд грн в пользу детей, из них 873,6 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законодательством ограничений.
  • Минюст приказом от 16 апреля 2019 года утвердил Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительному производству о взыскании алиментов.
  • Аавтоматизированный арест будет осуществляться путем вынесения постановления об аресте средств или о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.