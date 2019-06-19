MFO ANTISUMMIT 2019: как прошло самое горячее мероприятие лета (фотоотчет)

20 июня 2019 года лидеры микрофинансового рынка собрались на самом солнечном, позитивном и при этом полезном мероприятии этого лета – MFO ANTISUMMIT 2019.

Организаторам Bank Online, ВАФК, и порталам Finance.ua, Minfin.com.ua удалось удивить посетителей саммита нестандартной локацией – гостей принимал пляжный комплекс «Olmeca Plage». Это потрясающее место в центре столицы с шикарными видами на правый берег, чистыми песчаными пляжами и большим бассейном, возле которого проходил атмосферный нетворкинг.



MFO ANTISUMMIT 2019 – место встречи не только коллег, но и друзей.

В общей сложности более 230 человек собрались услышать лучшие кейсы по скорингу, риск-менеджменту, идентификации клиента, выходу на международные рынки, маркетингу и продажам. На одной сцене выступали представители НБУ, Нацкомфинуслуг, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний и лидеры PDL рынка.

К примеру, Виталий Черняк, заместитель директора Департамента – начальник Управления финансового мониторинга НБУ, рассказал о новом подходе к проверкам банков и финансовых организаций.



Виталий Черняк на MFO ANTISUMMIT 2019 рассказывает о новых подходах НБУ.

А вот член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, поделился статистикой кредитов, что выдает небанковский финансовый сектор Украины. По его словам, уже три года происходит рост всех базовых показателей небанковских финансовых организаций. «Если говорить об объеме кредитов – это более 67 млрд гривен, которые выданы в прошлом году. И в основном эти кредиты выдавали физическим лицам. Если сравнить с 2017 годом – рост на 45%», – отметил Александр.



Александр Залетов демонстрирует успехи небанковских финансовых организаций.

Денис Зикеев, Сооснователь компании RiskTools, рассказал о риск-менеджменте для онлайн-МФО и о том, как эффективно им управлять. Доклад Дениса можно резюмировать его же цитатой – «Риск-менеджмент не снижает уровень неопределенности. Он позволяет извлечь из неопределенности максимальную прибыль».



Денис Зикеев обучает гостей MFO ANTISUMMIT 2019 риск-менеджменту для МФО.

Роман Катеринчик, компания Artjoker – один из пионеров рынка PDL в Украине, представила на мероприятии новую версию CRM системы для микрофинансовых компаний. Особенностью системы является высокая степень автоматизации, что позволяет существенно повысить эффективность компании. Даже базовая версия включает в себя интеграции с более чем 30 вендорами для эффективной работы онлайн-МФО от платежных терминалов, до БКИ и CPA сетей.



На фото Роман Катеринчик. Новую версию CRM системы для микрофинансовых компаний никто бы лучше не представил.

В рамках MFO ANTISUMMIT 2019 генеральный спонсор саммита компания Platon поделилась новыми подходами к идентификации фрода. В своем докладе СOO Platon Андрей Батарин презентовал разработку нового программного продукта – Payer Score.



Андрей Батарин говорит о новом программном продукте – Payer Score.

Payer Score – антифрод-платформа, которая позволяет сразу же после верификации карты увидеть историю действий по карте заемщика и сопоставить исторические данные с текущими», – объясняет Батарин.

В этом году саммит заслужено получил статус «международного». На одной сцене с украинскими гуру FinTech выступали и эксперты из Латвии и Грузии.

Игорь Земиц, COO Aventus group (Латвия), рассказал об этапах развития PDL в Латвии и других странах. О будущем кредитов PDL и потенциальном сценарии развития. А Гурами Татешвили, CEO & Founder компании AppsCorp (Грузия) поделился личными «факапом» и рассказал, как за 3 дня потерял 4000$ на рекламной кампании PDL продуктов. Поделился выводами и результатами эксперимента.

На саммите также награждали лучшие микрофинансовые компании по рейтингу МФО от Finance.ua. Директор Finance.ua Сергей Виндерских вручил три награды за призовые места и 4 дополнительные по дополнительным номинациям.

Лидеры клиентоориентированного рейтинга Finance.ua по МФО Украины:

1 место – KF.UA

2 место – ССLoan

3 место – Mega Groshi

В дополнительных номинациях награды получили:

- Лидер онлайн продаж – Dinero

- Самый популярный и узнаваемый бренд – Moneyveo

- Выбор клиента – MYCREDIT

- Самый стабильный оффер для вебмастеров – CreditPlus



Директор Finance.ua Сергей Виндерских (слева) вручает награду MyCredit за победу в номинации «Выбор клиента».



А вот «Лидером онлайн продаж» оказалась Dinero. Принимал награду CEO Dinero – Илья Веселый.

Кроме всего прочего наш официальный партнер саммита компания Finline (онлайн-сервис подбора и заказа кредитных карт и кредитов наличными), и ее руководитель Александр Бойко вручил специальную награду «Выбор Finline» – за стратегическое сотрудничество и запуск новых продуктов. Награду получал директор «КачайГроші» Александр Побережный.



Выбор Finline.

Завершилось мероприятие грандиозной вечеринкой у бассейна. Развлекал гостей один из самых популярных украинских ди-джеев DJ Саня Дымов.



До скорой встречи, друзья!