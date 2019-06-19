Межбанк: почему "топтались" на месте

Как и предполагалось в утреннем прогнозе – вторник на валютном рынке прошел очень динамично и без существенного проседания доллара.

Чувствуется, что сейчас крупных клиентов и сами банки больше занимает вопрос качественного и позитивного завершения отчетного периода, нежели разовые операции и заработки на межбанке.

Крупные импортеры были сегодня замечены на торгах со скупкой валюты в больших масштабах под оплату своих контрактов и сказать, что они особо уж торговались по курсу или пытались “придавить“доллар и евро – мы не можем. Слишком уж мало времени у них остается на закрытие месяца и квартала, чтобы отчаянно бороться за котировки.

Похожая ситуация и у экспортеров. После отмены нормы обязательных продаж валютной выручки они продают валюту только в пределах необходимых объемов финансирования текущих гривневых затрат на хоздеятельность и не готовы особо двигаться по курсу.

Особняком в этой истории сейчас стоят НБУ и нерезиденты. Регулятор вынужден выкупать доллар для пополнения ЗВР и поэтому он скупает весь излишек валюты на торгах, а нерезиденты, покупающие украинские ОВГЗ – продают валюту только в тех объемах, которые нужны им для этих операций. Выкуп доллара Нацбанком приводит к поддержке курса этой валюты от проседания, а сброс доллара иностранцами под аукционы Минфина по облигациям “привязан” к результатам этих еженедельных аукционов.

Классическая иллюстрация этого расклада сил на торгах и наблюдалась сегодня на межбанке.

Ход торгов:

В самом начале сессии предложение было незначительно ниже спроса и доллар с утренних котировок 26,16/26,19 чуть вырос до 26,185/26,21 к 11 часам. После этого на торги вышли уже все основные как покупатели, так и продавцы и своими операциями удерживали доллар в достаточно узком коридоре: 26,18/26,2050 к 12 часам и на отметке 26,19/26,22 гривны почти до 14:00. НБУ выкупал доллар в “анонимном” режиме через Matching, но особо крупных покупок сделать не смог – рынок сам поглощал основные объемы предложения. После обеда котировки еще “поболтались” в этом коридоре, а завершилась сессия по доллару на отметке 26,18/26,2050.

Главные события 25 июня на межбанке:

1) Почти “топтание” курса доллара в течение дня – с утренних 26,16/26,19 гривен до 26,18/26,2050 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но был замечен, по словам участников торгов, в скупке доллара в “анонимном” режиме через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,1874 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 26 июня установлен на уровне 26,1910.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,19 / 26,22

евро – 29,82 / 29,85

российский рубль – 0,4174/ 0,4183

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1384 / 1,1386

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