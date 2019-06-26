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На аукционе продадут уникальный кемпер Porsche

На аукционе продадут уникальный кемпер Porsche

В августе в США на аукционе Mecum продадут уникальный кемпер Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска. Всего было сделано три экземпляра этого пассажирского фургона.

Кемпер похож на один из старых микроавтобусов Volkswagen, но у него везде логотипы Porsche. К тому же некоторые его элементы явно напоминают Porsche. С технической же точки зрения это кемпер Tempo Mikafa Sport, построенный немецкой компанией Mikafa на шасси Tempo.

Почему же у него логотипы Porsche? Главным образом потому, что он оснащается оппозитным четырехцилиндровым двигателем, взятым у Porsche 356. Увы, но конкретно этот кемпер уже имеет другой мотор (какой именно – не сообщается). Двигатель работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

По материалам autonews.ua
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