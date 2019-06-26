Tesla переходит на традиционное обслуживание

Компания Tesla теперь в своих сервисных центрах и через мобильные сервисы будет выполнять некоторые кузовные работы. Благодаря этому владельцам электромобилей Tesla придется меньше тратить время на ремонт.
В частности, Tesla будет удалять царапины, потертости и незначительные вмятины с кузова; менять бамперы, крылья, двери, боковые зеркала и т.д. То есть это не очень большой, но важный ремонт. В таком ремонте, кстати, нуждаются время от времени многие автомобилисты.
Несколько лет назад владельцы автомобилей Tesla начали жаловаться, что им приходится очень долго ждать ремонта. Американский производитель электрокаров тогда заявил, что это вина кузовных мастерских. Владельцы кузовных мастерских в ответ сказали, что Tesla не всегда в нужный срок поставляет им запчасти.
В конечном итоге Илон Маск был вынужден дать добро на организацию фирменных центров по ремонту кузовов. И вот теперь кузовные работы будут проводить через сервисные центры и мобильные сервисы. Кстати, на новых рынках «Тесла» увеличивает продажи главным образом благодаря развитию сети сервисных центров и своих собственных зарядных станций для электромобилей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАВчера, 23:30 - 788 5
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)9 ч. назад - 32403 2
Мораторий на землю обошелся Украине за год в $22 млрдОколо часа назад - 132 1
На аукционе продадут уникальный кемпер Porsche20 ч. назад - 949 1
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения8 ч. назад - 7548 1
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)9 ч. назад - 32403 2
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте11 ч. назад - 7892 1
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведения8 ч. назад - 7548 1
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся12 ч. назад - 6056
Где живут самые богатые люди Земли и сколько их7 ч. назад - 1334
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 319
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3708
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3695
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22854 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5233 1