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Tesla переходит на традиционное обслуживание

Tesla переходит на традиционное обслуживание

Компания Tesla теперь в своих сервисных центрах и через мобильные сервисы будет выполнять некоторые кузовные работы. Благодаря этому владельцам электромобилей Tesla придется меньше тратить время на ремонт.

В частности, Tesla будет удалять царапины, потертости и незначительные вмятины с кузова; менять бамперы, крылья, двери, боковые зеркала и т.д. То есть это не очень большой, но важный ремонт. В таком ремонте, кстати, нуждаются время от времени многие автомобилисты.

Несколько лет назад владельцы автомобилей Tesla начали жаловаться, что им приходится очень долго ждать ремонта. Американский производитель электрокаров тогда заявил, что это вина кузовных мастерских. Владельцы кузовных мастерских в ответ сказали, что Tesla не всегда в нужный срок поставляет им запчасти.

В конечном итоге Илон Маск был вынужден дать добро на организацию фирменных центров по ремонту кузовов. И вот теперь кузовные работы будут проводить через сервисные центры и мобильные сервисы. Кстати, на новых рынках «Тесла» увеличивает продажи главным образом благодаря развитию сети сервисных центров и своих собственных зарядных станций для электромобилей.

По материалам autonews.ua
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