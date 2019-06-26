Volkswagen выпустил новые фургоны для полицейских

Volkswagen разработал для спецслужб новые версии на базе фургонов Caddy и Transporter. Один стал автомобилем для перевозки служебных собак, а другой — для доставки задержанных.
Полицейский фургон Volkswagen Caddy оборудовали съемным отсеком для четвероногих, передает Today.ua. Съемную секцию оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки животных. В блоке для собак предусмотрена система контроля температуры с кондиционером. Управление кондиционером для собак находится у водителя. В случае повышения или понижения температуры в отсеке водитель получит уведомление и может отрегулировать температуру до комфортной, не отвлекаясь от управления.
Разработкой полицейского Volkswagen Caddy занималось британское ателье PressFab Evo. Модель получила светодиодную «мигалку» на крыше, цветографическую схему на кузове и синие стробоскопы в радиаторной решетке.
Volkswagen еще показал Transporter, который уже рассчитан на перевозку задержанных. Эта версия оснащена камерой для заключенных под стражу с жесткими сиденьями, громкоговорителем и мощной сиреной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 8165 10
Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого разаВчера, 02:25 - 8223 7
Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуациюПозавчера, 21:01 - 1309 7
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 875 3
Промпроизводство в Украине резко замедлило ростВчера, 10:00 - 856 3
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцыВчера, 09:32 - 9608
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 8165 10
Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследованиеВчера, 13:39 - 1762
Сколько субсидий получают украинцыВчера, 08:13 - 1240
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 875 3
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 274
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3594
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3602
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22680 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5119 1