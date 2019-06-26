Volkswagen выпустил новые фургоны для полицейских

Volkswagen разработал для спецслужб новые версии на базе фургонов Caddy и Transporter. Один стал автомобилем для перевозки служебных собак, а другой — для доставки задержанных.

Полицейский фургон Volkswagen Caddy оборудовали съемным отсеком для четвероногих, передает Today.ua. Съемную секцию оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки животных. В блоке для собак предусмотрена система контроля температуры с кондиционером. Управление кондиционером для собак находится у водителя. В случае повышения или понижения температуры в отсеке водитель получит уведомление и может отрегулировать температуру до комфортной, не отвлекаясь от управления.

Разработкой полицейского Volkswagen Caddy занималось британское ателье PressFab Evo. Модель получила светодиодную «мигалку» на крыше, цветографическую схему на кузове и синие стробоскопы в радиаторной решетке.

Volkswagen еще показал Transporter, который уже рассчитан на перевозку задержанных. Эта версия оснащена камерой для заключенных под стражу с жесткими сиденьями, громкоговорителем и мощной сиреной.