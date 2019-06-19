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Компания Bitmain планирует проведение IPO

Компания Bitmain планирует проведение IPO

В интернете появились слухи о том, что крупнейшая в мире майнинг-компания, Bitmain, пересмотрела свои планы относительно первичного публичного размещения акций (IPO).

По словам издания Bloomberg, в настоящий момент Bitmain ведет переговоры по поводу возможности продажи акций в США – это может произойти уже во второй половине текущего года. В июле Bitmain намерена подать требуемые документы для проведения IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как утверждают многие источники, Bitmain, возможно, снизит цель по сбору средств на $300–400 млн. во время продажи акций в США.

По материалам internetua.com
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