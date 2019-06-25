За полгода Kyiv Boryspil Express перевез более 400 тысяч пассажиров

С начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевез более 400 тысяч пассажиров. Сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Kyiv Boryspil Express – это, несомненно, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее и который нужен столице. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть больше 50 тысяч пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 тысяч. В планах – дальнейшее развитие этого проекта», – отметил Евгений Кравцов.

В настоящее время в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов:

№830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41),

№829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26),

№834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38),

№833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38)

№842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38)

№841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Также сейчас идет строительство платформы для Kyiv Boryspil Express на станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и иметь выход к метро. Работы планируется закончить до конца 2019 года.

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