За полгода Kyiv Boryspil Express перевез более 400 тысяч пассажиров

С начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевез более 400 тысяч пассажиров. Сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
«Kyiv Boryspil Express – это, несомненно, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее и который нужен столице. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть больше 50 тысяч пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 тысяч. В планах – дальнейшее развитие этого проекта», – отметил Евгений Кравцов.
В настоящее время в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов:
Также сейчас идет строительство платформы для Kyiv Boryspil Express на станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и иметь выход к метро. Работы планируется закончить до конца 2019 года.
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