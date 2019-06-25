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За полгода Kyiv Boryspil Express перевез более 400 тысяч пассажиров

За полгода Kyiv Boryspil Express перевез более 400 тысяч пассажиров

С начала курсирования в ноябре 2018 года Kyiv Boryspil Express уже перевез более 400 тысяч пассажиров. Сейчас экспрессом в течение месяца пользуется около 100 тысяч пассажиров.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Kyiv Boryspil Express – это, несомненно, пример успешного проекта, который с каждым месяцем становится все популярнее и который нужен столице. Если в течение первого месяца экспресс перевез чуть больше 50 тысяч пассажиров, то с каждым месяцем эта цифра росла, и уже в течение мая он перевез около 100 тысяч. В планах – дальнейшее развитие этого проекта», – отметил Евгений Кравцов.

В настоящее время в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов:

  • №830 Киев (11:02) – Борисполь (11:41),
  • №829 Борисполь (11:44) – Киев (12:26),
  • №834 Киев (13:00) – Борисполь (13:38),
  • №833 Борисполь (13:58) – Киев (14:38)
  • №842 Киев (17:00) – Борисполь (17:38)
  • №841 Борисполь (17:41) – Киев (18:20).

Также сейчас идет строительство платформы для Kyiv Boryspil Express на станции Выдубичи. Указанная остановка будет интегрирована с автовокзалом и иметь выход к метро. Работы планируется закончить до конца 2019 года.

Мои Fiнансы:

  • Экспресс между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь» Укрзализныця запустила 30 ноября 2018 года.
  • Он функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. С графиком курсирования поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
  • Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных на конкорсе над 14-м путем на вокзале в Киеве.
  • Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.
  • В аэропорту «Борисполь» билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе на железнодорожную платформу.
  • На станции Дарница билеты можно приобрести в кассе № 2.
  • Стоимость билета – 80 грн.
По материалам Finance.UA
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