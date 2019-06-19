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На что обращать внимание при переносе мобильного номера

На что обращать внимание при переносе мобильного номера

С мая 2019 года украинцы начали менять мобильного оператора, но при этом оставлять свой прежний абонентский номер с кодом. Воспользоваться новой услугой MNP (Mobile Number Portability) могут абоненты трех крупнейших мобильных операторов Украины – Киевстар, Lifecel и Vodafone.

Чтобы безопасно перейти к другому мобильному оператору, абоненту необходимо:

  • убедиться, что номер зарегистрирован на абонента;
  • если номер не зарегистрирован, понадобится пройти процедуру регистрации у текущего оператора;
  • необходимо подать заявку о переходе к другому мобильному оператору, которая обрабатывается в течение трех календарных дней;
  • получить SIM-карту, на которую будет перенесен номер.

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Кстати, чтобы зарегистрировать мобильный номер на себя, можно предоставить любой из документов, подтверждающих личность.

Отмечается, что в услуге MNP может быть отказано, если номер не прошел регистрацию, а также, если данные оказались недостоверными. Также отказать в переносе номера могут, если абонент подал заявки сразу двум операторам.

Новая услуга Mobile Number Portability также не имеет трансфера средств или бонусов, которыми пользовались у другого оператора. Остаток с вашего баланса вы сможете получить, написав заявление в фирменном магазине оператора, указав реквизиты банковского счета.

По материалам Today.ua
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