На что обращать внимание при переносе мобильного номера

С мая 2019 года украинцы начали менять мобильного оператора, но при этом оставлять свой прежний абонентский номер с кодом. Воспользоваться новой услугой MNP (Mobile Number Portability) могут абоненты трех крупнейших мобильных операторов Украины – Киевстар, Lifecel и Vodafone.
Чтобы безопасно перейти к другому мобильному оператору, абоненту необходимо:
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Кстати, чтобы зарегистрировать мобильный номер на себя, можно предоставить любой из документов, подтверждающих личность.
Отмечается, что в услуге MNP может быть отказано, если номер не прошел регистрацию, а также, если данные оказались недостоверными. Также отказать в переносе номера могут, если абонент подал заявки сразу двум операторам.
Новая услуга Mobile Number Portability также не имеет трансфера средств или бонусов, которыми пользовались у другого оператора. Остаток с вашего баланса вы сможете получить, написав заявление в фирменном магазине оператора, указав реквизиты банковского счета.
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