В WhatsApp появилось долгожданное обновление

Мессенджер WhatsApp запустил обновление для пользователей с операционной системой Android.
Об этом сообщает Independent.
“WhatsApp запустил обновление для пользователей Android, которое сможет им помочь избежать многочисленных ошибок”, – говорится в сообщении.
Как сообщает Independent, к этому времени пользователям WhatsApp с операционной системой Android было очень трудно понять, кому именно они шлют свои фотографии, ведь они видели только небольшое окно с фото получателя.
Это приводило к неудобным историям, так как пользователи могли ошибочно прислать фото совсем другому получателю.
Теперь благодаря обновлению, кроме фотографии получателя, также будет отображаться его имя, что должно значительно облегчить процедуру отправки фотографий.
Ранее похожее обновление уже появилось на iPhone с операционной системой iOS.
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