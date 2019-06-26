Где живут самые богатые люди Земли и сколько их

Немецкий журнал поделился результатами исследования Boston Consulting Group, в которых указано, что хотя совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось за 2018 год на 511 млрд долларов, до 4,7 трлн, мировые миллионеры, которых очень не много, по сравнению с другими, владеют половиной мирового личного благосостояния.

Так, объем личных финансовых активов вырос на 1,6% в 2018 году – с 202,7 до 205,9 трлн долл, тогда как число долларовых миллионеров выросло на 2,1% – до 22,1 млн человек. “Как установила BCG в своем новом докладе о мировом благосостоянии Global Wealth Report, эта в глобальном масштабе маленькая группа людей владеет половиной всех финансовых активов – другую половину приходится делить между собой остальным 7,6 млрд жителей Земли. В 2015 году, по оценке BCG, на долю миллионеров приходилось только 43% мировых финансовых накоплений“, – отмечает издание, уточняя, что в докладе учитывалось исключительно финансовое имущество, то есть наличные деньги, акции, ценные бумаги или фонды, говорится в статье.

Так, наибольшее количество финансовых активов в Северной Америке (90,3 трлн долларов) и Западной Европе (44 трлн долларов). Кроме того, отмечается, что частное благосостояние распределено в мире неравномерно.

Самая большая разница между бедными и богатыми в Северной Америке, то есть в США и Канаде: здесь на долю миллионеров приходится целых 65% личных финансовых активов, общий объем которых составляет 72,8 трлн долларов. В Западной Европе миллионерам принадлежит 41% частного благосостояния. Но здесь сверхбогатые люди играют более существенную роль, чем в Северной Америке: там люди с состоянием более 100 млн долларов владеют 7% общего благосостояния – в Западной Европе на их долю приходится 16% финансовых активов.