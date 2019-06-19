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Билл Гейтс рассказал о величайшей ошибке Microsoft

Билл Гейтс рассказал о величайшей ошибке Microsoft

На мероприятии, организованном венчурной компанией Village Global, основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о том, почему в первые годы жизни компании нужно трудиться не покладая рук и поменьше отдыхать/брать отпуск. Он также добавил, что до сих пор жалеет, что позволил себе однажды «выпустить мяч из поля зрения», в результате чего Google перехватила у Microsoft инициативу и создала Android, которая стала основной мобильной ОС для «не-Apple устройств».

Об этом пишет TechCrunch.

По словам Гейтса, Microsoft развивала свою мобильную платформу с 2000 года, но компания так и не смогла занять лидирующую позицию на рынке: «Моя величайшая ошибка в том… что при мне Microsoft не стала тем, чем стал Android».

Рынок софта мобильных устройств устроен так, что «победитель получает все» и может быть всего одна компания, способная конкурировать с Apple, считает Гейтс. Цена этой ошибки, продолжает он, составляет 400 миллиардов долларов, которые бы достались «компании M, а не компании G».

В то же время бывший глава Microsoft считает, что компания по-прежнему очень сильна, но если бы он не допустил поражения в борьбе с Google, то она была бы не просто в числе лидеров рынка, а встала бы во главе этого списка.

В январе 2018 года старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что корпорация не планирует выпускать тестовые версии системы Windows 10 Mobile. После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков.

По материалам AIN.UA
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