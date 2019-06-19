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Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВП

Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВП

По состоянию на 24 июня 2019 года на балансе банков находится ОВГЗ на сумму 352 млрд грн, или 45,6% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление части этих средств на кредитование предприятий позволило бы существенно увеличить ВВП.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

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“Прослеживается четкая зависимость между учетной ставкой НБУ и доходностью по ОВГЗ – высокая ставка НБУ обусловливает высокую доходность по гособлигациям. Высокая учетная ставка НБУ также приводит к росту ставок по ОВГЗ. Следствием чего является эффект вытеснения – вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации: по состоянию на 24.06.2019 года на балансе банков находится ОВГЗ на сумму 352 млрд грн, или 45,6% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление части этих средств на кредитование предприятий позволило бы существенно увеличить ВВП и создать дополнительные рабочие места”, – написал Данилишин.

Он добавил, что на балансе НБУ находится 43,6% от ОВГЗ, находящихся в обращении. Вместе у банков и НБУ сконцентрировано 89,2% всех ОВГЗ по их сумме. Общая сумма вложений НБУ и банков в ОВГЗ составляет 688,6 млрд грн. Это приводит к росту процентных ставок по кредитам прямому заемщику в нашей стране. Далее, по «классике» при росте процента снижаются вложения в реализацию бизнес-проектов. Однако, по той же «классике», не стоит опасаться снижения вложений из-за операций carry trade – инвесторы будут занимать деньги в стране с меньшим уровнем процентной ставки и инвестировать в страну с высоким процентом, который предполагает и соответствующий уровень маржинальности бизнеса. Но почему же не занимают, например, в Японии, чтобы вложить в Украину, спросят читатели? Потому что оценивают нынешние риски нашей страны – военно-политические, риски судебной системы, возможность рейдерских атак, не самый благоприятный инвестклимат – как несоответствующие даже той высокой доходности, которую можно получить здесь. И, пожалуй, самое главное – не видят предприниматели и инвесторы в нашей стране реципиентов инвестиций, выпускающих продукцию, адекватную вызовам третьей и четвертой промышленной революции и пользующуюся большим спросом на мировых рынках.

“Так же и украинские банки, оценивая риски в нашей экономике и низкую степень технологического и управленческого развития, выбирают безрисковые вложения в ОВГЗ, а не кредитование предприятий. Можно упрекать банкиров в нежелании способствовать активизации экономического роста, но до тех пор, пока в Украине не начнется реиндустриализация экономики и в результате ее проведения не появятся инновационные высокотехнологичные предприятия, банковское кредитование будет развиваться медленно (разве что, начнется ценовой бум на мировых рынках агропродукции и черных металлов и предприятия этих отраслей нарастят портфель банковских кредитов). Наличие у банков альтернативы в виде вложений в ОВГЗ – одна из причин, но, как я показал выше, не единственная”, – отметил Данилишин.

По материалам УКРИНФОРМ
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