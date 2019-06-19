Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВП

По состоянию на 24 июня 2019 года на балансе банков находится ОВГЗ на сумму 352 млрд грн, или 45,6% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление части этих средств на кредитование предприятий позволило бы существенно увеличить ВВП.

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

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“Прослеживается четкая зависимость между учетной ставкой НБУ и доходностью по ОВГЗ – высокая ставка НБУ обусловливает высокую доходность по гособлигациям. Высокая учетная ставка НБУ также приводит к росту ставок по ОВГЗ. Следствием чего является эффект вытеснения – вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации: по состоянию на 24.06.2019 года на балансе банков находится ОВГЗ на сумму 352 млрд грн, или 45,6% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление части этих средств на кредитование предприятий позволило бы существенно увеличить ВВП и создать дополнительные рабочие места”, – написал Данилишин.

Он добавил, что на балансе НБУ находится 43,6% от ОВГЗ, находящихся в обращении. Вместе у банков и НБУ сконцентрировано 89,2% всех ОВГЗ по их сумме. Общая сумма вложений НБУ и банков в ОВГЗ составляет 688,6 млрд грн. Это приводит к росту процентных ставок по кредитам прямому заемщику в нашей стране. Далее, по «классике» при росте процента снижаются вложения в реализацию бизнес-проектов. Однако, по той же «классике», не стоит опасаться снижения вложений из-за операций carry trade – инвесторы будут занимать деньги в стране с меньшим уровнем процентной ставки и инвестировать в страну с высоким процентом, который предполагает и соответствующий уровень маржинальности бизнеса. Но почему же не занимают, например, в Японии, чтобы вложить в Украину, спросят читатели? Потому что оценивают нынешние риски нашей страны – военно-политические, риски судебной системы, возможность рейдерских атак, не самый благоприятный инвестклимат – как несоответствующие даже той высокой доходности, которую можно получить здесь. И, пожалуй, самое главное – не видят предприниматели и инвесторы в нашей стране реципиентов инвестиций, выпускающих продукцию, адекватную вызовам третьей и четвертой промышленной революции и пользующуюся большим спросом на мировых рынках.

“Так же и украинские банки, оценивая риски в нашей экономике и низкую степень технологического и управленческого развития, выбирают безрисковые вложения в ОВГЗ, а не кредитование предприятий. Можно упрекать банкиров в нежелании способствовать активизации экономического роста, но до тех пор, пока в Украине не начнется реиндустриализация экономики и в результате ее проведения не появятся инновационные высокотехнологичные предприятия, банковское кредитование будет развиваться медленно (разве что, начнется ценовой бум на мировых рынках агропродукции и черных металлов и предприятия этих отраслей нарастят портфель банковских кредитов). Наличие у банков альтернативы в виде вложений в ОВГЗ – одна из причин, но, как я показал выше, не единственная”, – отметил Данилишин.