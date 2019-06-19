Amazon запатентовала дрон для сбора информации

Компания Amazon запатентовала беспилотный летательный аппарат, который будет собирать информацию о доступных объектах. Для полетов таких дронов осталось получить разрешение от управления гражданской авиации США.

Пока в Китае беспокоятся о слежке за гражданами и составлении их социального рейтинга, Западный мир тщательно присматривает за своими жителями, чтобы знать, какие продукты им продавать. Таргетированная реклама и ее распределение является одним из основных средств заработка у таких IT-гигантов как Facebook и Google, балансируя при этом на грани коммерции и нарушения приватности пользователей.

Новый шаг в этом направлении сделала американская компания Amazon. Как пишет Fortune, ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Amazon патент на «новую систему сбора информации». Крупнейший онлайн-ритейлер в мире планирует собирать данные с помощью беспилотника.

Вдобавок к своим многочисленным системам распознавания лица, мониторинга домов, голосовых ассистентов, Amazon может создать абсолютно новый источник получения информации о людях — дрон.

Предполагается, что беспилотный летательный аппарат будет собирать информацию об объектах, над которыми он летает. При этом, для каждого дрона будут установлены виртуальные границы, в пределах которых он может летать и собирать информацию. Такие границы очертят разрешенные зоны для полетов вне приватных территорий.

Amazon также планирует доставлять товары на своих дронах. Но, как для доставки, так и для сбора информации с помощью небольших беспилотников компания еще должна получить разрешение от федерального управления гражданской авиации США.

«В некоторых отчетах высказывается предположение, что эта технология будет использоваться для шпионажа или собирать данные о домах без разрешения — на самом деле, это не то, о чем идет речь в патенте. Эта услуга будет доступна только для тех клиентов, которые разрешат мониторинг своего дома», — говорит представитель Amazon.