Китай отказался покупать «грязную» российскую нефть

Танкерные партии российского сорта нефти Urals суммарным объемом свыше 1 млн т уже два месяца не могут найти покупателей.
Об этом сообщает Reuters.
Более 1 млн т загрязнённой Urals всё ещё путешествует между Европой и Азией в попытках найти покупателей, но переработчики по всему миру отказываются брать это сырье. «Я не хочу рисковать оборудованием завода ради дешевой нефти», — сказал источник агентства на одном из НПЗ в Азии.
Более десяти танкеров с загрязненной российской нефтью пока так и не доставили партии потребителям, а продавцам это стоило свыше $1 млн дополнительных расходов за каждый танкер.
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