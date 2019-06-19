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Китай отказался покупать «грязную» российскую нефть

Китай отказался покупать «грязную» российскую нефть

Танкерные партии российского сорта нефти Urals суммарным объемом свыше 1 млн т уже два месяца не могут найти покупателей.

Об этом сообщает Reuters.

Более 1 млн т загрязнённой Urals всё ещё путешествует между Европой и Азией в попытках найти покупателей, но переработчики по всему миру отказываются брать это сырье. «Я не хочу рисковать оборудованием завода ради дешевой нефти», — сказал источник агентства на одном из НПЗ в Азии.

Более десяти танкеров с загрязненной российской нефтью пока так и не доставили партии потребителям, а продавцам это стоило свыше $1 млн дополнительных расходов за каждый танкер.

По материалам НВ
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