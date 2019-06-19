Межбанк: почему доллар сегодня сильно не просядет

Вторник на валютном рынке пройдет динамично и с ростом объемов операций. Статистика торгов вырастет по нашим расчетам до 430-480 млн долларов при заключении до 670 сделок.

При этом очень сильного укрепления позиций гривны мы не ожидает и вот почему:

1) Против навалюты сработает фактор периода выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам. Они будут придерживать валюту до подхода сумм возмещений от государства и готовы торговаться по курсу. Это понимают и покупатели, что психологически укрепляет позиции валюты на межбанке;

2) Временной цейтнот по внешнеэкономическим расчетам у крупных импортеров. Остается всего три рабочих дня до завершения месяца и квартала и компании спешат закрыть свои сделки. Это увеличивает спрос на валюту, и основная часть предложения экспортеров и нерезидентов поглощается самим рынком;

НБУ

ОВГЗ

3) Значительный рост ликвидности в банках. На утро вторника их корсчета выросли сразу на 5,7 млрд гривен – до 63,1 млрд. Это происходит как за влияния на них полученного рефинансирования от(цифры рефинанса почти корреспондируют с суммой, которую одолжил Нацбанк банкам),так и за счет активизации нерезидентов. Они продавали валюту под сегодняшний аукцион Министерства финансов по размещению. Эта гривна “давит” на валютный рынок и части дает ресурс спекулянтам для раскачки курса.

Как и несколько дней подряд – помогает гривне сегодня наличный рынок. Котировки в обменках продолжают постепенно проседать и этот сегмент продолжает заливать «дешевой» валюты межбанк через операции по валютной позиции банков;

Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,10-26,25 гривен с продолжением полной зависимости курса от:

1) действий и ситуативных задач крупнейших операторов – экспортеров и импортеров;

2) операций нерезидентов по покупке новых ОВГЗ и “перевложения/неперевложения” гривны, получаемой от погашения предыдущих выпусков облигаций;

3) выходов/невыходов на межбанк Нацбанка с выкупом доллара в резервы.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,17 / 26,19

евро – 29,79 / 29,81

российский рубль – 0,4153 / 0,4158

Курсы валют на Межбанке

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