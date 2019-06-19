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Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в Украине

Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в Украине

Легкость ведения бизнеса, верховенство права, защита права собственности – это залог привлечения в Украину значительных инвестиционных средств, которые нужны сегодня экономике.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«Инвесторы хотят две вещи – легкость ведения бизнеса и защиту средств. Невозможность найти защиту в судах отпугивает. У нас есть понимание того, как решать эти вопросы. И это достаточно несложно, если есть политическая воля внутри парламента», – отметил глава правительства.

Он напомнил, что Кабмин уже наработал 24 законопроекта, призванных упростить ведение бизнеса, и около 50 законопроектов, направленных на скорейшую интеграцию в ЕС, как ключевого для Украины рынка.

«А все, что наработает экономика, надо реинвестировать в качество жизни», – добавил премьер-министр.

По материалам УКРИНФОРМ
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