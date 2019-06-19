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Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег

Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег

Британский банк Lloyds заморозил счета 8 тысяч клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщила газета Financial Times.

Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет не предоставили заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.

“За последние три года мы много раз пытались связаться с этими клиентами, просили их предоставить необходимую информацию. К сожалению, там где клиент не предоставил ее, мы были вынуждены заморозить счета до получения этой информации. Это сделано в том числе для защиты клиента, так как это предотвратит использование его счета другим лицом, если клиент прекратил использовать или сменил адрес”, – заявили в банке.

Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие британские банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland, которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.

По материалам lb.ua
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