0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду

Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду

Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
 
“Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания – один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине”, – написал он.
 
По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество.
 
“Укрзализныця” планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества – от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.
 
“Теперь никаких “а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?”. Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, конечно, деньги в компании (планируем сотни миллионов гривен, но точно смогу сказать уже, исходя из практики)”, – подчеркнул Кравцов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.