Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва.
Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
“Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания – один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине”, – написал он.
По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество.
“Укрзализныця” планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества – от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.
“Теперь никаких “а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?”. Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, конечно, деньги в компании (планируем сотни миллионов гривен, но точно смогу сказать уже, исходя из практики)”, – подчеркнул Кравцов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человекВчера, 08:03 - 3357 16
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2526 7
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2417 7
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 18593 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 530 6
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 30735 4
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 18593 7
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 5119
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2526 7
Межбанк: против гривны сыграет два важных фактораВчера, 11:10 - 2420
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1565
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21585 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4325 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1659 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2153