Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду после трехлетнего перерыва.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.



“Укрзализныця начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания – один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине”, – написал он.



По словам Кравцова, теперь каждый желающий может зайти на площадку государственных электронных торгов ProZorro и выбрать из перечня, предложенного компанией, необходимое ему имущество.



“Укрзализныця” планирует сдавать в аренду широкий спектр имущества – от мест под антенны и банкоматы до помещений на вокзалах для, например, кафе.



“Теперь никаких “а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?”. Только цивилизованная и прозрачная аренда. Ну и, конечно, деньги в компании (планируем сотни миллионов гривен, но точно смогу сказать уже, исходя из практики)”, – подчеркнул Кравцов.