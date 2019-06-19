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Хэтчбек Peugeot 208 пропишется в Марокко

Хэтчбек Peugeot 208 пропишется в Марокко

Peugeot-Citroen запускает в Марокко новый завод. Первыми с конвейера сойдут новенькие Peugeot 208.

В планах на ближайшее будущее – сборка новых версий трёхкорпусных Peugeot 301 и Citroen C-Elysee. А пока что завод будет выпускать автомобили на новой архитектуре CMP PSA с компактными кузовами.

Региональная штаб-квартира Peugeot-Citroen находится в Касабланке, сам завод – в Кенитре. Для обслуживания предприятия создали технический центр, в нём задействованы 500 инженеров и 27 поставщиков. В общей сложности фабрика обеспечит до 20 тысяч рабочих мест.

По материалам autonews.ua
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