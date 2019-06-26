В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся

Семейное образование для школьников станет доступным с 1 сентября. Такое нововведение ввело Министерство образования, а сейчас соответствующее положение на принятии в других министерствах, информирует enovosty.com/news.

Перейти на семейное образование смогут все желающие, достаточно будет только написать заявление, а потому в МОН с нового учебного года ожидают значительное увеличение хоумскулеров. Сегодня таких детей в Украине 54 тысячи.

Как сделать такой переход комфортным для ребенка и стоит ли учиться дома?

По словам психолога, у которой двое из троих детей учатся дома, хоумскулинг подходит не всем, и начинать готовиться к такому переходу стоит за полгода.

«Подготовиться, прежде всего, должны родители, сами. Потому что, очень часто именно родители оказываются не готовы. Не готовы к той нагрузке, с которой они сталкиваются. Каким образом? Проконсультироваться со специалистом. Чтобы понять, с какими сложностями они столкнутся», — говорит психолог Юлия Магеррамова.

В Министерстве образования говорят, с нового учебного года стать хоумскулером будет намного легче. Ведь в Украине изменили положение «об индивидуальном образовании».

«По новому законодательству, считается индивидуальным: семейное образование, экстернат и педагогический патронаж. Педагогический патронаж предусматривает сопровождение педагога от школы, экстернат и семейное образование – это только консультации и оценки. Семейное образование и экстернат очень похожи между собой, но разница в том, что на семейное имеют право все, а экстернат – это исключительный перечень лиц», — рассказывает государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник.

Чтобы организовать семейное обучение дома, достаточно принести соответствующее заявление в школу по месту регистрации.

Принимать их начнут с первого сентября, когда заработает соответствующее положение.

После этого преподаватели помогут составить учебный план и проведут и с родителями, и с ребенком консультацию. А в конце семестра детей будут ждать оценки знаний.