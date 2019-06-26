В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся

Семейное образование для школьников станет доступным с 1 сентября. Такое нововведение ввело Министерство образования, а сейчас соответствующее положение на принятии в других министерствах, информирует enovosty.com/news.
Перейти на семейное образование смогут все желающие, достаточно будет только написать заявление, а потому в МОН с нового учебного года ожидают значительное увеличение хоумскулеров. Сегодня таких детей в Украине 54 тысячи.
Как сделать такой переход комфортным для ребенка и стоит ли учиться дома?
По словам психолога, у которой двое из троих детей учатся дома, хоумскулинг подходит не всем, и начинать готовиться к такому переходу стоит за полгода.
«Подготовиться, прежде всего, должны родители, сами. Потому что, очень часто именно родители оказываются не готовы. Не готовы к той нагрузке, с которой они сталкиваются. Каким образом? Проконсультироваться со специалистом. Чтобы понять, с какими сложностями они столкнутся», — говорит психолог Юлия Магеррамова.
В Министерстве образования говорят, с нового учебного года стать хоумскулером будет намного легче. Ведь в Украине изменили положение «об индивидуальном образовании».
«По новому законодательству, считается индивидуальным: семейное образование, экстернат и педагогический патронаж. Педагогический патронаж предусматривает сопровождение педагога от школы, экстернат и семейное образование – это только консультации и оценки. Семейное образование и экстернат очень похожи между собой, но разница в том, что на семейное имеют право все, а экстернат – это исключительный перечень лиц», — рассказывает государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник.
Чтобы организовать семейное обучение дома, достаточно принести соответствующее заявление в школу по месту регистрации.
Принимать их начнут с первого сентября, когда заработает соответствующее положение.
После этого преподаватели помогут составить учебный план и проведут и с родителями, и с ребенком консультацию. А в конце семестра детей будут ждать оценки знаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 11437 11
Промпроизводство в Украине резко замедлило ростВчера, 10:00 - 1008 4
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 1351 3
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАВчера, 23:30 - 343 2
В каких зарубежных магазинах скупаются украинцыВчера, 09:32 - 12661 1
Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - экспертВчера, 14:16 - 11437 11
Какие авто 2019 года плохо защищены от угона - исследованиеВчера, 13:39 - 2716
Где взять деньги на реконтсрукцию "хрущевок": мнения экспертовВчера, 17:34 - 1351 3
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихсяОколо часа назад - 442
На аукционе продадут уникальный кемпер Porsche9 ч. назад - 345
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 290
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3627
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3628
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22714 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5134 1