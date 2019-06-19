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Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта

Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта

Цены на газ для населения в Украине в июле снизятся вслед за ценами для промышленности. Однако уже осенью голубое топливо вновь подорожает до 8-9 тыс. грн за тысячу кубометров.

Такой прогноз озвучил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук, комментируя ситуацию на газовом рынке.

“Согласно реформе рынка газа, цена на газ для потребителей должна быть единой – и для промышленности, и для населения. По факту мы видим другую ситуацию – сегодня для промышленности цена ниже, чем для населения”, – отметил он.

На вопрос, ждать ли снижения цены на газ для населения, Корольчук ответил: “Снижена будет однозначно. В июне “Нафтогаз” очень быстро пересмотрел цену на газ, и цена будет составлять немного меньше 7,6 тыс. грн за тысячу кубометров, а в июле – 7,2 тыс. грн”.

По словам эксперта, сегодня на мировых рынках наблюдаются низкие цены на газ, а на третий квартал 2019 года ожидается ее рост. Корольчук спрогнозировал, что в сентябре-октябре стоимость газа для украинцев вырастет до 8-9 тыс. грн за тысячу кубометров.

По материалам Обозреватель
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