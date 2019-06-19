Россия частично разрешила транзит украинских товаров через свою территорию

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию «ГЛОНАСС» (аналог GPS).
Соответствующие изменения будут касаться транзита украинских товаров, поставляемых в третьи страны через территорию России (в частности в страны Средней Азии). Эти изменения будут применены как к железнодорожному, так и автомобильному транспорту.
Пломбы, которые будут поддерживать технологию «ГЛОНАСС», необходимы для того, чтобы обеспечивать прослеживаемость товаров. Так в России пытаются удостовериться, что украинские товары через Россию будут поставляться в другие страны, а не выгружаться в России.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человекВчера, 08:03 - 3140 15
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2091 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 329 6
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 2079 5
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 17069 5
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз МинфинаВчера, 11:49 - 29786 4
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детейВчера, 11:03 - 17069 5
С марта Украину покинуло 1,3 млн человекВчера, 08:03 - 3140 15
Межбанк: против гривны сыграет два важных фактораВчера, 11:10 - 2343
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%Вчера, 13:03 - 2091 7
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 1260
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21529 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4301 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1649 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2141