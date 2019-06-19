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Россия частично разрешила транзит украинских товаров через свою территорию

Россия частично разрешила транзит украинских товаров через свою территорию

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым разрешил транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию «ГЛОНАСС» (аналог GPS).

Соответствующие изменения будут касаться транзита украинских товаров, поставляемых в третьи страны через территорию России (в частности в страны Средней Азии). Эти изменения будут применены как к железнодорожному, так и автомобильному транспорту.

Пломбы, которые будут поддерживать технологию «ГЛОНАСС», необходимы для того, чтобы обеспечивать прослеживаемость товаров. Так в России пытаются удостовериться, что украинские товары через Россию будут поставляться в другие страны, а не выгружаться в России.

По материалам hromadske.tv
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